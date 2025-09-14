Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi oturumları, 13 ve 14 Eylül günlerinde üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına dair sorular yöneltildi. İkinci oturumda ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanları sınavı yapılırken, son oturumda adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik bölümleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Sınavın ardından en çok merak edilen konulardan biri olan soru ve cevap kitapçıkları, 14 Eylül saat 16.00 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN;TIKLAYINIZ

KPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına Nasıl Erişilir?

KPSS Alan Bilgisi sınavına giren adaylar, temel soru kitapçığının yüzde 10'luk kısmını ve cevap anahtarını inceleyebiliyor. Bu belgelere ulaşmak için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Soru kitapçığı, 10 gün boyunca adayların erişimine açık kalacak.

KPSS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adayların heyecanla beklediği KPSS 2025 Alan Bilgisi sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

