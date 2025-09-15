Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 86,5 artarak 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 45,2 artışla 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 yükselerek 7 trilyon 983 milyar 566 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,8 artarak 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 96 milyar 705 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 907 milyar 635 milyon lira açık verdi.