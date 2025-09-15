Tofaş'a yatırım devam edecek

Tofaş, K0 ve K9 hafif ticari araç üretim anlaşmasının imzalanmasının ardından Stellantis'in üst yönetimini Bursa'da fabrikasında ağırladı. Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO'su Antonio Filosa, Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO'su Samir Cherfan, Tofaş'ın Bursa Fabrikası'nı ziyaret etti.

DOBLO VE KARDEŞLERİ İÇİN 150 BİNLİK ÜRETİM

256 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilecek "K9" projesinin, demonte araçlar (CKD) dahil, yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesiyle, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor. Stellantis ve Tofaş'ın güçlerini bir araya getiren bu proje, sürdürülebilir büyüme ve hızlı dönüşüm yaşayan hafif ticari araç (LCV) segmentinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

STELLANTİS'İN EN İYİ FABRİKALARINDAN

Tofaş'ın her dönemde endüstriyel gücün simgesi olduğunu belirten Stellantis CEO'su Antonio Filosa, "Tofaş, şimdi her zamankinden daha fazla, Stellantis için önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden birisi konumunda. Bu fabrika ve bu değerli ekip bizim geleceğimizi ileriye taşıyor. Türkiye operasyonlarımızın yılın ilk yarısında başarıyla entegre olması, Tofaş'a olan güvenimizi ve Türkiye'nin potansiyeline olan inancımızı yansıtıyor. Daha da önemlisi, amaç ve tutku etrafında tek bir aile olarak birleşip hareket ettiğimizde, neler başarabileceğimizi gösteriyor. Stellantis olarak, Tofaş'a inanıyor ve gelecekte yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

57 YILDIR İŞ ORTAĞIYIZ

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ise, "Tofaş, sadece endüstriyel mükemmelliği değil, aynı zamanda nesiller boyunca inşa edilen bir ortaklığın gücünü de temsil ediyor. 57 yıl önce, büyükbabam Giovanni Agnelli bu iş birliğinin temellerini attı. Bugün, birlikte ne kadar yol kat ettiğimizi görmekten gurur duyuyorum. Güveni, yenilikçiliği ve ortak tutkuyu birleştiren bu ruh, bize rehberlik etmeye devam ediyor. Bu yılın başlarında Stellantis Türkiye ve Tofaş'ın entegrasyonuyla başlayan yeni dönem, bu ortaklığa ve Türkiye'nin stratejik rolüne olan güvenimizin güçlü bir göstergesidir" açıklamasını yaptı.

TEK ELDEN YÖNETİM BAŞARIYI ARTIRACAK

Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu da, "Tofaş, sürekli olarak gelişen performansıyla, verimli, rekabetçi, kaliteli üretim gücüyle, Türkiye pazarındaki konumuyla ve yetkin insan kaynağıyla kendisine duyulan güveni fazlasıyla hak etmektedir. Stellantis'in Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin Tofaş tarafından yönetilmesi, Tofaş için dönüm noktasıdır. Tofaş önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek, başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

STELLANTİS'TE KALİTEMİZLE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Tofaş ve Stellantis Türkiye birleşmesi, tarihimizde bir kilometre taşı. Türkiye pazarının iki büyük oyuncusu bir arada, artık çok daha güçlüyüz. Yeni yapı ile başta müşterilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz demiştik. Kalite göstergelerimiz de ilk aydan itibaren hedeflerimize uygun olarak gerçekleşiyor ve en ön grupta yer alıyor. Bu kazanımlar tesadüf değil. Bugün itibarıyla fabrikamız Stellantis fabrikaları arasında ilk 3'te, boya atölyemiz ilk sırada yer alırken, kalite göstergelerimiz ise Stellantis içerisinde lider konumda olduğumuza işaret ediyor" diye konuştu.



