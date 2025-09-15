15 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet ve inşaat üretim endeksleri ile ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

1- CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edilecek.

