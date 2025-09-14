12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
CHP kurultay davası: Gözler yarınki duruşmada
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u tek golle geçti. Olaylı maçta 1 kırmızı kart çıktı, 11. dakikada Trabzonspor'un kaydettiği gol iptal edildi. Karşılaşmada gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 22:00, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 23:23
Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşırken sarı-lacivertliler bu zorlu müsabakaya yeni teknik direktörü ile çıktı. Milli maçlar için verilen arada İstanbul'a gelerek göreve başlayan Tedesco, 5 gün sonra ilk resmi maçında Trabzonspor'a rakip oldu.

Sarı-lacivertliler 3 puanı tek golle alırken, Tedesco da yeni takımının başında 3 puan elde etti.

Kanarya, ilk yarıda atak bir futbol sergilerken girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Soyunma odasına 1-0 önde girilirken, ikinci yarının özellikle son 20 dakikasında tempo düştü.

Tedesco, 73'te Kerem, 83'te ise En-Nesri ve Talisca'yı kenara alarak, son dakikalarda hücum hattında değişikliğe gitti.

40 yaşındaki teknik adam son düdüğün ardından futbolcularla birlikte kale arkasına giderek, galibiyeti taraftarlarla birlikte yaşadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada orta sahada topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Onana, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

14. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, orta sahada Onuachu'nun, Milan Skriniar'a yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.

20. dakikada Okay Yokuşlu orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'da faul pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

28. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa Fred'in hamlesi sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topta En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarı gitti.

45. dakikada Trabzonspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Fred'in vuruşunda kaleci Onana sağ köşeye yönelen topu son anda çeldi. Pozisyonu takip eden Szymanski'nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş ağlara gönderdi. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Onana'dan seken topa En-Nesyri'nin dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kale çizgisinden oyun alanına döndü.

65. dakikada Fred'in pasında sol çaprazda topla buluşan Brown'un sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ yandan dışarı gitti.

82. dakikada Bartuğ'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerindeki İrfan Can'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak Onana'da kaldı.

87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Edin Visca'nın sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ederson yakın köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Visca'nın tekrar içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.


