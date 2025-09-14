Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adamı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 23:25, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 23:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ikincisi olan 12 Dev Adam'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz."