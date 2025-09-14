KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi

Türkiye'de su krizi tehlikesi her geçen gün artıyor. Akıllı teknolojiler ve pratik çözümlerle büyük sitelerde milyonlarca insanın hayatı değişebilir.

14 Eylül 2025
Kuraklık ve su krizi kapıda!

Büyük sitelerde alınacak basit önlemler ve akıllı teknolojilerle hem su tasarrufu sağlanabilir hem de milyonlarca insanın geleceği güvence altına alınabilir. Türkiye, son yılların en ciddi kuraklık ve su kriziyle karşı karşıya.

Barajların ve göllerin su seviyelerinin tarihi düşüşlere ulaşması, özellikle büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca insanı doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, acil tedbir alınmazsa içme suyu temininde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Büyük Sitelerde Su Tasarrufu Artık Zorunluluk

Bu noktada, özellikle nüfusun yoğun olduğu büyük siteler ve konutlarda su tasarrufu artık bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor. Bu nedenle site yönetimleri, su sayaçlarını düzenli kontrol ederek olası kaçakları tespit edebilir. Ayrıca, aşağıdaki basit çözümlerle su tüketimi ciddi oranda düşürülebilir:

  • Rezervuarlara düşük hacimli aparatlar takmak
  • Tasarruflu duş başlıkları kullanmak
  • Muslukları tamir ettirmek
  • Bahçe sulamayı günün serin saatlerine kaydırmak
  • Damla sulama sistemine geçmek

Bireysel olarak alınacak her tedbir, toplamda milyonlarca metreküp suyun kurtarılması ve krizin yönetilebilmesi anlamına geliyor.

Akıllı Teknolojilerle Sürdürülebilir Su Yönetimi

Gri Su Sistemleri

Büyük sitelerde sürdürülebilir su yönetimi için teknoloji ve akıllı sistemler kritik bir rol oynuyor. Özellikle gri su olarak adlandırılan; duş, lavabo ve çamaşır makinesi gibi kaynaklardan toplanan az kirli suların arıtılarak yeniden kullanılması, devrim niteliğinde bir tasarruf potansiyeli sunuyor. Bu arıtılmış sular, sitenin bahçe sulamasında, araç yıkamada ve tuvalet rezervuarlarında kullanılarak içme suyu tüketiminde %50'ye varan oranlarda azalma sağlayabiliyor.

Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri

Yağmur suyu hasadı sistemi ise bir diğer önemli çözüm; çatılardan ve yollardan toplanan yağmur sularının basit filtrelendirme işlemlerinden geçirilerek depolanması, özellikle yeşil alanların sulanmasında büyük ölçüde şebeke suyundan tasarruf ettiriyor.


