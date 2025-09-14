'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'

Türkiye konut piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Satışlardaki ivmenin yıl sonuna kadar sürmesi halinde yeni bir rekorun kırılması bekleniyor. Ancak bu ivmenin arkasında dikkat çeken farklı bir dinamik öne çıkıyor: Deprem endişesi.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ev sahipleri, eski dairelerini satışa çıkararak daha güvenli konutlara yöneliyor.

Bu durum, ikinci el konut stokunda gözle görülür bir artışa yol açıyor. Yılbaşında 500 bin civarında olan ikinci el konut stoku (satılmayı bekleyen daire) bugün itibarıyla 636 bin adedi buldu.

Sektör temsilcileri ilandaki konutların çoğunu 25-30 yaş üstündekiler oluşturduğunu belirterek "En büyük sebep ise deprem korkusu. Neredeyse ülkenin her bölgesinde depremler yaşanıyor. Özellikle İstanbul risk altında. Bu nedenle çoğu vatandaş eski dairelerinden kurtularak yeni ve güvenilir konutlara çıkmaya başladı" diyor.

Eğer bu trend aynı hızla devam ederse, yıl sonunda konut piyasasında hem satış hem de stok tarafında tarihi seviyelere ulaşılması bekleniyor.

BÜYÜK KISMI 30 YAŞ ÜSTÜ

Yapılan saha araştırmalarında, satışa sunulan konutların büyük bölümünün 30 yaşın üzerinde olduğu tespit edildi. Bu durum, deprem korkusunun satış kararlarını doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor. Ev sahiplerinin önemli bir kısmı, eski binalarını elden çıkarıp sıfır ya da sıfıra yakın güvenli dairelere geçmek istiyor. Gayrimenkul danışmanları, "Eskiyi sat, yeni eve geç" trendinin özellikle 2023'ten bu yana giderek güç kazandığını vurguluyor.

Gayrimenkul uzmanları, konut stoklarındaki artışın temelinde deprem kaygısının bulunduğunu vurguluyor.

Uzmanlara göre, özellikle 30 yaş üzeri binalarda yaşayan ev sahipleri, riskli yapılarda oturmak istemedikleri için dairelerini satışa çıkarıyor. Bu eğilim, piyasada "eskiyi sat, yeni eve geç" hareketini hızlandırırken, stokların hızlı biçimde kabarmasına yol açıyor. "Deprem bilincinin artmasıyla vatandaş artık eski yapılarda oturmak istemiyor. Güvenli ve sağlam konutlara talep var. Bu sebeple ikinci el piyasasında arzın, talebin önüne geçtiğini görüyoruz" değerlendirmesi yapılıyor.

KONUT STOKLARI YÜZDE 27 ARTTI

Yapılan araştırmalara göre ocak ayında yaklaşık 500 bin olan satılık ikinci el konut sayısı, sadece 8 ayda yüzde 27 artış göstererek 636 bin sınırına ulaştı. Söz konusu artışın en belirgin şekilde hissedildiği şehir ise Ankara oldu. Başkentte satılık konut stoku yılbaşından bu yana yüzde 32 oranında yükseldi. Ankara'yı İstanbul ve İzmir takip ederken, Anadolu'daki birçok şehirde de benzer bir eğilim göze çarpıyor. İkinci el konut piyasasında görülen hareketliliğin en dikkat çekici yönü ise satılığa çıkan dairelerin niteliği oluyor.

Sektör temsilcileri, yaşanan tabloyu "alıcı-satıcı dengesi" üzerinden değerlendiriyor. Yapılan açıklamalarda, "Konutunu satmak isteyenlerin sayısı, alıcıların talebini geride bırakıyor. Bu da her geçen gün büyüyen bir stok baskısı oluşturuyor" ifadeleri öne çıktı.

Satıcı sayısının artması, alıcı tarafında fiyat pazarlıklarını güçlendirirken; satılık konut stokunun hızlı büyümesi, piyasanın yönü hakkında da soru işaretleri oluşturuyor.

ÜRETİM ARTARSA FİYATLAR DÜŞER

Türkiye'de konut piyasasında son dönemde artan fiyatlar, vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Uzmanlara göre çözümün anahtarı ise yeni konut üretiminde yatıyor. Eğer konut arzı artar, piyasada daha fazla seçenek oluşursa, fiyatların aşağıya doğru hareket etmesi mümkün görünüyor.

Bu gerçeğin farkında olan hükümet, harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Katılım aracılığıyla bir 'konut seferberliği' başlatıldı. Kamu eliyle yürütülen bu girişim, sadece dar gelirli vatandaşlara konut sağlamayı değil, aynı zamanda piyasadaki fiyat dengesini de yeniden kurmayı hedefliyor. Uzmanlar, devletin öncülük ettiği bu adımların özel sektör müteahhitlerini de cesaretlendireceğini belirtiyor. Kamu yatırımlarının yön verdiği piyasanın, inşaat firmalarına güven vereceği ve yeni projelerin hızla devreye alınacağı ifade ediliyor. Sektör temsilcileri ise "Üretim artarsa, fiyatlar da düşer" değerlendirmesiyle sürecin önemine dikkat çekiyor.



