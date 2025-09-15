Boşanmak isteyen kadını pompalı tüfekle vurup kaçtı
İstanbul Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayan Y.K. (41), polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin kaçarken çöp konteynerine attığı silah ele geçirildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde Y.K. (41) boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteye geldi. Burada çıkan tartışmanın ardından Y.K., eşini pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kısa sürede yakalanan Y.K. gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken çöp konteynerine attığı pompalı tüfek de ele geçirildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.