İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg, yeni modeli T10F'yi yollara çıkarmaya hazırlanıyor. T10F, bugünden itibaren satışa sunulacak. Mardin ve Urla tonlarıyla renk seçeneği 9'a çıkarılan model, ön satış öncesi deneyim merkezlerinde ziyarete açıldı. Teknolojik donanımı ve modern görünümüyle T10F, vatandaştan yoğun ilgi görüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 10:10, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 10:10
Yazdır
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un ikinci modeli T10F, bugün Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da satışa çıkacak.

Yeni model, ön satış öncesi deneyim merkezlerinde ziyarete açıldı.

Testlerini başarıyla tamamladı. Kendine has tasarımı ve geliştirilmiş özellikleriyle şimdiden ilgi odağı oldu. Yeni model geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Artırılan menziline ek olarak teknolojik donanımda da iddialı.

Togg, geçtiğimiz günlerde EURO NCAP'te en yüksek puan olan 5 yıldızı almıştı. Güvenlik performansıyla göz dolduran Türkiye'nin ilk yerli araç markası Togg, küresel pazarda da büyük başarılar elde etmeye hazırlanıyor.

T10F'nin özellikleri

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

T10F'in fiyatları da belli oldu. İşte o liste:

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber