12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu

Bu skorun ardından Almanya Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 şampiyonu oldu

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net