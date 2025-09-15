Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin çalışmaları neticesinde, gerçekleştirilen operasyonlarla 1 milyar 130 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.