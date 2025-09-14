KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!

Gıda güvenliği alarm veriyor! Bakanlık, Afyonkarahisar, Kayseri ve İstanbul'dan birçok firmayı daha ifşa etti. Vatandaşlar dikkatli olmalı! Gıda mühendislerinin yetersizliği denetimleri zayıflatıyor. Hileli ürünler sofralarımıza kadar ulaşıyor. Etiket okuma alışkanlığı şart!

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 07:42, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 07:49
Yazdır
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Vatandaşın hem cebine hem de sağlığına göz diken firmalar arasına Afyonkarahisar, Kayseri ve İstanbul'dan birçok firma daha dahil oldu. Bu firmaların sucuğa sakatat eti, peynire mantar önleyici ilaç eklemeye devam etmesi dikkat çekti.

"GIDA MÜHENDİSİ EKSİĞİ VAR"

Türkiye Gazetesi'ne açıklama yapan Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe, Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 730 bin gıda üreten, işleyen veya satışını yapan işletme olduğunu belirterek, Bakanlık ve belediyeler bünyesinde denetim yapan gıda mühendisi sayısının yetersiz olduğunu ileri sürdü. Efe, kurumlardaki gıda mühendisi eksikliği hakkında şunları kaydetti:

Bir yıl içinde hafta sonları resmi ve dini tatilleri düşerseniz geriye 240 gün çalışma günü kalıyor. 240 günde 1.750 ekip ile 730 bin işletmenin her gün denetlenmesi mümkün değil. Her bir ekibe yaklaşık 400 işletme düşüyor. Bu da iki işletme denetlemesi anlamına geliyor. Bunun geri dönüşü raporlaması işlemleri iki işletmenin verimli bir şekilde denetlenmesini imkansız kılar. Tarım ve Orman Bakanlığında yetersiz gıda mühendisi olduğu gibi belediyelerde de gıda mühendisi eksiği var. Gıda mühendisi sayısı artırılarak denetimlerin artırılması gerekiyor.

Taklit ve tağşişin özellikle ekonomik değeri yüksek gıdalarda yaygın olduğuna dikkat çeken Efe " Tek tırnaklı ve domuz eti gibi ürünlerin dana eti diye satılması, sütlerin yağlarının fazlaca çekilmesi veya su ile çoğaltılması, kırmızı pul biber gıda boyası ve odun talaşları karıştırılarak çoğaltılması, raf ömrü yaklaşmış kokmakta olan etleri baharatlayıp köfte yaparak kokusunu bastırmak örnekler arasında bulunuyor" dedi.

ETİKET OKUMA KÜLTÜRÜ OLUŞMALI

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Efe "Tüm bunların önüne geçmek için de tüketiciler de etiket okuma kültürünün oluşması gerekiyor. Gıdalar tüketiciler tarafından mutlak suretle çok daha fazla titizlikle incelenerek alınmalı. Şüphelenilen ürünler mutlak suretle 174'te ihbar edilmeli" diye konuştu.

"GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine toplam 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirildiğini, bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Her fırsatta vatandaşların sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladıklarını ifade eden Yumaklı "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" d edi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber