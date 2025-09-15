Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a 'Trabzonspor FETÖ'cü savcılarla top oynamadı'

İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Ana sayfaHaberler Spor

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a 'Trabzonspor FETÖ'cü savcılarla top oynamadı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında 2010-2011 sezonu ve şike iddiaları üzerinden karşılıklı sert açıklamalar yapıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 12:33, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 12:36
Yazdır
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a 'Trabzonspor FETÖ'cü savcılarla top oynamadı'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Doğan, "Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil" ifadeleriyle FETÖ vurgusu yaptı. Ayrıca, "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu tartışmaya kapalıdır" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Ali Koç'un Açıklamaları ve Tepkiler

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şike paylaşımına tepki göstererek, "3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da FETÖ'yü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir" dedi.

Trabzonspor'dan Resmi Açıklama

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Metin Genç'in sözlerinin arkasında durulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz."
  • "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı."
  • "FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı."
  • "FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı."
  • "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!"

Kamuoyuna Mesaj

Açıklamada, 3 Temmuz'un ardına saklanarak yapılan siyasetin kamuoyunun takdirine bırakıldığı ve yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Son olarak, "Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır" denilerek açıklama sonlandırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber