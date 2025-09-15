İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Bugün hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre otomotiv ihracatı, adet bazında yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 682 bin 743'e ulaştı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı ise 26,1 milyar dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 07:52, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 07:53
Otomotiv Sanayii Derneği, 2025'in 8 aylık verilerini açıkladı

- Otomotiv ihracatı, adet bazında yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak, 682 bin 743 olarak gerçekleşti

- Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı ise 26,1 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre otomotiv ihracatı, adet bazında yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 682 bin 743'e ulaştı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı ise 26,1 milyar dolar oldu.

OSD, bu yılın ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 8 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 908 bin 238'e ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 1 azalışla 564 bin 482 olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 928 bin 81 oldu.

Söz konusu dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 13 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 15 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 6 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 64 olurken, araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 54, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.

8 ayda 26,1 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv ihracatı, yılın ilk 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artışla 682 bin 743 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 29 arttı. Aynı dönemde, traktör ihracatı ise yüzde 30 azalarak 7 bin 218 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in 8 aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 17'sini oluşturarak sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 8 ayda toplam otomotiv ihracatı 26,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 11 artışla 7,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 16, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 arttı.

Toplam pazar 8 ayda yüzde 7 artarak 845 bin seviyesine yaklaştı

Bu yılın 8 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 844 bin 761 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 8 artış sağlayarak 654 bin 413 oldu. Ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 büyürken, ağır ticari araç pazarında yüzde 10 gerileme yaşandı.

2025'in ocak-ağustos döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

