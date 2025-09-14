Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların yüksek ücretlerini eleştiren velilere yanıt vererek, "Özel okulu tercih ediyorsanız, ücret konusunda sonradan tartışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, devlet okullarının ücretsiz ve tüm öğrencilerin erişimine açık olduğunu, özel okulların ise tamamen isteğe bağlı bir tercih olduğunu vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 17:31, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 17:33
Yazdır
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!

2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlarken, okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Özel okulların yıllık ücretlere yaptığı büyük zamlar velilerden tepki alırken, devlet okullarında kayıt sırasında "bağış" adıyla para talep edilmesi de gündemdeki tartışmaları artırdı.

"Gönderdikten sonra feveran etmenize gerek yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında okul fiyatlarına yönelik tartışmalara değindi. Tekin, velilere yönelik olarak, "Veli diyor ki ben çocuğumu 1,5 milyon TL'ye okutan veli ile aynı sosyal statüde olmak istiyorum, çocuğumu da oraya göndereceğim. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da 'Ya 1,5 milyon TL'ye okul mu olur?' diye feveran etmenize gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin"

Bakan Tekin, özel okul ücretlerinin söylendiği kadar yüksek olmadığını savunarak şu sözleri dile getirdi: "Bak sevgili kardeşim, sen çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin. Gönderiyorsan, özel okullarımızın %90'ı 600 bin TL'nin altında. Yani kamuoyunda makul kabul edilen rakamın altında. Onlardan seçebilirsin." dedi

Tekin, velilere şöyle seslendi:

"Sana bir seçenek sunuyoruz; 600 bin liranın altında hizmet veren okullardan birini seçebilirsin. Ama özel okula çocuğunu göndermeye karar verirsen, sözleşmeyi imzaladığında ücretle ilgili sorumluluk senin, bu benim ilgilendiğim bir konu değil."

Bakan, eğitimdeki nitelik farklarına da değinerek, herkesin beklentisinin farklı olacağını belirtti ve devlet okullarında sunulan hizmetin asgari müştereklere dayandığını vurguladı. Özel okul tercihlerinin tamamen velinin inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber