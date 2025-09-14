Yeni haftada yağmur geliyor

Ancak yeni haftada pazartesi gününden itibaren batı illerinden yurda giren yağışlı hava sistemi salı günü etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net