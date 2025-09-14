Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!

Türkiye'de kredi ve kredi kartı borçları 5 trilyon TL'yi aştı! Milyonlarca kişi borç batağında.

Haber Giriş : 14 Eylül 2025 14:20, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 14:39
Yazdır
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!

Ekonomik krizin derinleşmesiyle vatandaşlar kredi ve kredi kartlarına yöneldi.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre; vatandaşın borcu 5 trilyonu aştı.

Nefes'in haberine göre; Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin temmuz ayı verilerinde vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları da yer aldı. Toplam nakdi kredi hacmi 21 trilyon 19 milyar TL'ye ulaşırken, tasfiye olunacak krediler yüzde 82 artışla 566 milyar TL'ye dayandı. Bireysel kredi borç bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 4 trilyon 959 milyar TL'ye ulaştı.

Bireysel kredilerde en büyük pay, 2 trilyon 452 milyar TL ile kredi kartlarının oldu. Temmuz itibarıyla 39.7 milyon kişi kredi kartı borçlusu olarak yaşıyor. Kişi başına düşen kredi kartı borcu da son bir yılda yüzde 48 artışla 61 bin 791 TL'ye yükseldi.

Bireysel kredi borcu olan vatandaş sayısı arttı

Kredi kartlarını 1 trilyon 214 milyar TL ile ihtiyaç kredileri izledi. Bireysel kredi borçlu sayısı son bir yıl içinde 1.8 milyon kişi artarak 42.7 milyon kişiye ulaştı. Kişi başına düşen ortalama borç tutarı, son bir yılda 116 bin 148 TL'ye yükselerek yüzde 41 arttı.

Düşük maaşlar nedeniyle nakitte zora düşen milyonların yöneldiği kredi mevduat hesabı (KMH) da patladı. KMH kullanıcı sayısı 30.8 milyona ulaşırken, KMH bakiyesi de yüzde 98 artarak 623 milyar TL oldu. Kişi başına düşen KMH borcu 20 bin 195 TL'ye çıkarak asgari ücrete yaklaştı.

Depremzedeler borç batağında

Son bir yılda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il yüzde 64.9 ile Tunceli oldu. Tunceli'yi yüzde 56 ile Adıyaman ve yüzde 55 ile Kahramanmaraş takip etti. İlk 10 il arasındaki beş ili deprem bölgesi illeri oluşturdu.
Hatay, Osmaniye ve Malatya da bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller arasında yer aldı. Kredi kartı borçlarının da en çok arttığı 10 ilin 6'sı deprem bölgesinden oldu.
Adıyaman'da kredi kartı borçlusu son bir yılda yüzde 80, Kahramanmaraş'ta yüzde 76, Malatya'da yüzde 70, Hatay'da yüzde 68, Diyarbakır'da yüzde 64 ve Osmaniye'de yüzde 63 arttı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber