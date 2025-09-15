TEKNOFEST İstanbul'da Dünya Dron Şampiyonası başlıyor

STM'den açıklamaya göre, STM, 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini alacak.

World Drone Cup'ın yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi dron yarışçılarını her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'te buluşturacak.

TEKNOFEST'in en büyük uluslararası yarışması olan World Drone Cup'ta pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla mücadele edecek, kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan dron pilotları kozlarını paylaşacak.

Güney Kore'den İspanya'ya, Ukrayna'dan Fransa'ya kadar, 26 farklı ülkeden gelen 32 yarışmacı World Drone Cup'ta ter dökecek. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek yarışmacı ise Teknofest Drone Şampiyonası'nda belli olacak.

STM, milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, STM, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST 2025'te milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini de gençlerle buluşturacak.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5. gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu milli denizaltı tasarımı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketleri STM standında yerini alacak.

TEKNOFEST boyunca STM standında gençlere ve çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alacak. STM standını ziyaret edenler, FPV dron simülasyon alanında, FPV dron kullanımını deneyimleyecek.

Festivale katılanlar, STM standında yer alacak Dijital Hafıza Oyunu ile savaş gemileri ve İHA'ları bulmaya çalışacak. STM standında minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek yeteneklerini sergileyecek ve dijital uzay alanında gerçeğe dönüştürecek. STM standını ziyaret eden öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi aracılığıyla, STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceğini deneyimleyecek.

Ziyaretçiler ayrıca STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

"Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji vizyonunu genç nesillerle buluşturan, Milli Teknoloji Hamlesi'ni büyüten en önemli etkinlik olduğunu belirtti.

Gençlerin bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağlamanın kendileri için en değerli kazanım olduğunu aktaran Güleryüz, "STM olarak, milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi bu yıl Lefkoşa ve Mavi Vatan etkinliklerinden sonra, İstanbul'da gençlerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz" ifadesini kullandı.