Bakan Şimşek başkanlığında gıda ve tarım komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında düzenlenen toplantıya; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TCMB Başkanı Fatih Karahan, bakan yardımcıları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tarımsal çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Fiyat hareketleri ve arz-talep dengesi masada

Toplantıda, hem yurt içi hem de küresel ölçekte gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmeler ele alındı. Ürün bazında arz-talep dengesi değerlendirildi, fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarını sınırlamaya dönük önlemler görüşüldü. Stok ve fiyat bilgilerinin etkin takibi için yeni mekanizmalar üzerinde duruldu.

İklim değişikliği ve riskler değerlendirildi

Hayvansal üretimden iklim değişikliğine, zirai don ve kuraklık gibi afetlerin etkilerinden 2026 yılına ilişkin risklere kadar birçok başlık detaylı olarak masaya yatırıldı. Üreticileri ve tüketicileri koruyacak tedbirler için kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası belirlendi.

Fiyat istikrarı vurgusu

Toplantıda, Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında gıda ve tarımsal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.