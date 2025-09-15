İki havayolu şirketi uçuşlarında ücretsiz su ikramını başlattı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından alınan karar doğrultusunda, AJet ve Pegasus Havayolları'nın iç hat uçuşlarında yolculara ücretsiz su ikramı bugün itibarıyla başladı.

Yeni düzenleme kapsamında uçaklara yolcu başına 1,5 litrelik su şişeleri yüklenecek ve ikram bardakla yapılacak. Kapalı şişe su almak isteyen yolcular ise mevcut satış seçeneğini kullanabilecek.

Bakan Uraloğlu: "Sağlık risklerini azaltmayı hedefliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uygulamanın önemine dikkat çekerek şunları söylemişti:

Tüm iç hat seferlerinde geçerli

Ücretsiz su ikramı uygulaması, AJet ve Pegasus'un tüm iç hat seferlerinde geçerli olacak. Bakanlık, düzenlemenin ilerleyen dönemde diğer hava yolu şirketlerinde de yaygınlaşabileceğine dikkat çekti.