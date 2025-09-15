İzmir merkezli 26 ilde dolandırıcılık operasyonu: 53 tutuklama

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

9 Eylül'de İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün liderliğini yaptığı belirlenen V.U. ile birlikte toplam 84 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl yurt genelinde 67 kişiyi arayarak banka görevlisi gibi davranıp 20 milyon liranın üzerinde dolandırdığı tespit edilen suç örgütünü takibe aldı.

