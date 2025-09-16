Çalışma Yoksa Yarım Zamanlı Çalışmadan Hak Eden Herkes Yararlanacak

Memurlar.net'in daha önce gündeme getirdiği gibi, birçok kamu kurumunun bu konuda henüz Cumhurbaşkanlığına onay için herhangi bir çalışma göndermediği biliniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının son görüş yazısı, bu belirsizliği ortadan kaldıran net bir açıklama oldu.

Yarım Zamanlı Çalışmanın Yasal Dayanağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 43. maddesi, doğum yapan veya evlat edinen memurların belirli şartlarla yarım zamanlı çalışabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" ile usul ve esaslar ayrıntılı biçimde düzenlendi. Yönetmeliğe göre;

Şube müdürü ve dengi ile üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunan memurlar,

Yurtdışı teşkilatında görev yapan memurlar,

yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamıyor.

Bunun dışındaki memurların yarım zamanlı çalışabilmesi için kurumlarının hazırlayacağı liste Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmak zorunda. Ancak bu çalışma yapılmadığı sürece, şube müdürü ve üstü hariç tüm kadrolar yarım zamanlı çalışmadan yararlanabilecek.

Bakanlığın Yarım Zamanlı Çalışmaya Dair Önemli Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından belediyelere gönderilen 11 Ağustos 2025 tarihli görüş yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Bu çalışma yapılmadığı sürece şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici unvanlı kadrolarda görev yapan memurlar dışındaki diğer memurların yarım zamanlı çalışma hakkından faydalandırılması mümkündür. Bu takdirde Bakanlığımız üzerinden Cumhurbaşkanlığından onay alınmasına gerek bulunmamaktadır."

Bakanlığın yazısı bağlamında bazı örnekler

Milli Eğitim Bakanlığı: Öğretmenler ve diğer memurlar için Cumhurbaşkanlığı onayı alınmadığından, şube müdürü ve dengi unvanlar hariç tüm personelin yarım zamanlı çalışma talebi karşılanmalıdır.

Üniversiteler (ör. Hacettepe Üniversitesi): Benzer şekilde, yönetici unvanlar dışında kalan akademik ve idari personel yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilir.

Bu durum, henüz onay süreci tamamlanmayan tüm kamu kurumları için geçerli.