39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
3 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 00:02, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 00:05
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış İstasyonu'nda gençlerin karşılanması programına, şehit yakınları ve gaziler onuruna verilecek yemeğe, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kardan Heykeller Sergisi'ne ve meşaleli kayak gösterisi ile meşaleli yürüyüş programlarına iştirak edecek.

(Kars/12.00-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aralık ayı ve 2025 yılı dış ticaret verilerine ilişkin düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri"ne katılacak.

(Kars/12.40/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, Trabzonspor-Türk Telekom ve Bursaspor Basketbol-Safiport Erokspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.30/Bursa/18.00)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında, Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor-Emlak Konut ve BOTAŞ-Nesibe Aydın karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Çanakkale/15.00/Ankara/16.00)

4- Vodefone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında, Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit, İlbank-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor-Göztepe müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/Aydın/15.00/İstanbul/16.00/16.00/18.00/Bursa/18.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/14.00/İzmir/16.00/Muğla/17.00)

