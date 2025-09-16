FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
Üniversitenin Araştırma Görevlisi Alımına Bazı İddialar!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen Araştırma Görevlisi alımında yaşanan bazı gelişmelere dair ciddi iddialar!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 09:00, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 08:28
Üniversitenin Araştırma Görevlisi Alımına Bazı İddialar!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 21 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda; "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak" şartı aranmıştır.

Söz konusu Araştırma Görevlisi alımına ilişkin ön değerlendirme sonuçları 8 Eylül 2025 tarihinde, giriş sınavı sonuçları ise 12 Eylül 2025 tarihinde üniversite web sayfasından duyurulmuştur.

İlgili ilanı ve sonuçları incelediğimizde genel olarak herhangi bir sorun görünmemekle birlikte, tarafımıza ulaşan bazı ciddi iddialardan dolayı aşağıdaki soruları üniversite yönetimine sormamız gerekmektedir.

-"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 9 uncu maddesine göre jüri üyelerinden birinin ilgili anabilim dalı başkanı ya da yoksa bölüm başkanı olması zorunludur. Ancak ön değerlendirme jürisinde bölüm başkanının yer almadığı iddia edilmektedir? Jüri, mevzuata uygun olarak belirlenmiş midir?

- İlan metninde "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak" şartı belirtilmesine rağmen, Biyoinformatik ve Moleküler Tıp gibi farklı alanlarda yüksek lisans yapan adayların ön değerlendirme listesine dahil edildiği iddia edilmektedir. Sınava davet edilen adaylar hangi alanda tezli yüksek lisans eğitimi görmektedir?

-İlan metninde yüksek lisans eğitimine devam edenlerin başvuru yapması istenirken, giriş sınavına doktora öğrencilerinin davet edildiği iddia edilmektedir? Giriş sınavına doktora eğitimi gören aday davet edildi mi?

Araştırma görevlisi alımının her türlü şaibeden uzak, objektif ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin kamuoyu nezdinde izahı için bu sorularımıza üniversite yönetiminin vereceği cevabı duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz!

