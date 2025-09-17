Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!

Son yıllarda boşanma oranlarının hızla artması, aile kurumunun giderek zayıflaması ve bunun toplumsal sorunlara yansıması, devletin yeni adımlar atmasına yol açtı.

Aile yapısını korumak ve sağlıklı birliktelikleri teşvik etmek amacıyla, evlilik öncesi prosedürlere dikkat çeken bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Buna göre, halihazırda zorunlu olan sağlık raporunun yanına yeni bir uygulama daha eklenecek: "evlilik ehliyeti".

NTV'de yer alan habere göre yeni düzenlemeyle birlikte evlenmek isteyen çiftler yalnızca biyolojik sağlık raporu almakla yetinmeyecek; aynı zamanda psikolojik değerlendirmeden geçecek ve evlilik öncesi eğitimlere katılacak.

Böylece hem çiftlerin ruhsal uyumu ölçülerek sağlıklı bir evlilik için temel oluşturulması, hem de iletişim, çatışma çözümü ve aile içi roller gibi konularda bilinç kazanmaları hedefleniyor.

YENİ SÜREÇ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

NTV'nin aktardığına göre, şu anda evlenmek isteyen çiftler için sağlık raporu sunmak zorunlu. Ancak yeni düzenleme hayata geçtiğinde, çiftler bunun yanında psikolojik bir değerlendirmeden de geçirilecek.

Bu uygulamanın amacı, evlilik öncesinde bireylerin duygusal, zihinsel ve iletişim becerilerini ölçmek, olası krizleri daha baştan tespit edebilmek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülmesi planlanan sistemle, evlilik yolunda adım atan çiftlere uzman desteği eşliğinde rehberlik ve danışmanlık süreçleri sunulacak.

Yeni sistem sadece evlilik öncesiyle sınırlı kalmayacak. Evlilik sonrasında sorun yaşayan çiftlere de ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

İlk aşamada sorunların çözülmesi hedeflenecek; ancak boşanma kaçınılmaz hale gelirse, taraflara doğru ve yapıcı rehberlik desteği sunulacak. Böylece hem bireylerin yıpranması hem de çocukların olumsuz etkilenmesi önlenmeye çalışılacak.



