Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!

Yeni evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Evlilik öncesinde istenen sağlık raporunun yanı sıra yeni gelişmelerle birlikte psikolojik değerlendirme sürecinin de devreye alınması gündeme geldi.

Son yıllarda boşanma oranlarının hızla artması, aile kurumunun giderek zayıflaması ve bunun toplumsal sorunlara yansıması, devletin yeni adımlar atmasına yol açtı.

Aile yapısını korumak ve sağlıklı birliktelikleri teşvik etmek amacıyla, evlilik öncesi prosedürlere dikkat çeken bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Buna göre, halihazırda zorunlu olan sağlık raporunun yanına yeni bir uygulama daha eklenecek: "evlilik ehliyeti".

NTV'de yer alan habere göre yeni düzenlemeyle birlikte evlenmek isteyen çiftler yalnızca biyolojik sağlık raporu almakla yetinmeyecek; aynı zamanda psikolojik değerlendirmeden geçecek ve evlilik öncesi eğitimlere katılacak.

Böylece hem çiftlerin ruhsal uyumu ölçülerek sağlıklı bir evlilik için temel oluşturulması, hem de iletişim, çatışma çözümü ve aile içi roller gibi konularda bilinç kazanmaları hedefleniyor.

YENİ SÜREÇ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

NTV'nin aktardığına göre, şu anda evlenmek isteyen çiftler için sağlık raporu sunmak zorunlu. Ancak yeni düzenleme hayata geçtiğinde, çiftler bunun yanında psikolojik bir değerlendirmeden de geçirilecek.

Bu uygulamanın amacı, evlilik öncesinde bireylerin duygusal, zihinsel ve iletişim becerilerini ölçmek, olası krizleri daha baştan tespit edebilmek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülmesi planlanan sistemle, evlilik yolunda adım atan çiftlere uzman desteği eşliğinde rehberlik ve danışmanlık süreçleri sunulacak.

Yeni sistem sadece evlilik öncesiyle sınırlı kalmayacak. Evlilik sonrasında sorun yaşayan çiftlere de ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

İlk aşamada sorunların çözülmesi hedeflenecek; ancak boşanma kaçınılmaz hale gelirse, taraflara doğru ve yapıcı rehberlik desteği sunulacak. Böylece hem bireylerin yıpranması hem de çocukların olumsuz etkilenmesi önlenmeye çalışılacak.


