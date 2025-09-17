Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi

Kılavuzun yeni hali, ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresinden yayımlandı. Adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecek. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar da tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ÖZYES tercih kılavuzunda yer alan "engelli aday" kontenjanlarında YÖK tarafından düzenleme yapıldı.

