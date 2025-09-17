Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek

Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

