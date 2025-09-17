Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek

İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

17 Eylül 2025 18:17, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 18:35
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek

Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Mutlu'nun tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa ilçe belediye meclisinin belediye başkanı vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

