Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İsrail, Gazze'de zorla yerinden edilen aileyi hedef aldı: 10 ölü

Filistinli kaynaklar, İsrail'in zorla yerinden edilen aileyi taşıyan bir araca düzenlediği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 20:58, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 22:53
Yazdır

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yeni bir katliama imza attı. İsrail'e ait savaş uçakları, İsrail'in önceki saldırılarında zorla yerinden edilen aileyi taşıyan bir aracı hedef aldı. Filistinli kaynaklar, Gazze şehrinin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarına gerçekleştirilen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaynaklar, İsrail'in saldırısının hedefi olan kişilerin bölgedeki saldırılardan kaçmak ve daha güvenli bir yere yerleşmek için Gazze Şeridi'nin güneyine doğru yolculuk ettiğini aktardı. Açıklamada ayrıca, saldırıda birçok kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ambulanslarla yaralıları hızla Şifa Hastanesi'ne sevk etmek üzere olay yerine gelirken, saldırı sonrasındaki panik anları ve saldırıdan etkilenen sivillerin görüntüleri de kameralara yansıdı.

Gazze'de can kaybı 65 bin 62'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 62'ye, yaralananların sayısının 165 bin 697'ye yükseldiği belirtilmişti.

