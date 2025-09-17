Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çukur oluştu: İnceleme başlatıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Dereboyu Köyü'nde yüzeyde çukur benzeri bir oluşum meydana geldi.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilk teknik incelemelerde çukurun obruk olabileceğinin değerlendirildiği ancak kesin sonuca varmak için detaylı çalışmaların yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yer altı su seviyelerindeki değişimler ve bölgenin jeolojik yapısının bu tür oluşumlara zemin hazırlayabileceğine dikkat çekildi. Yapılacak ileri incelemeler neticesinde çukurun kesin niteliği ve olası etkilerinin ortaya konulacağı kaydedildi.

Olayın meydana geldiği alanın yerleşim biriminden uzak olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir acil risk ya da doğrudan tehdit oluşturduğuna dair bulgu bulunmamaktadır. Ancak güvenlik tedbirleri kapsamında çevrede takip ve gözlem çalışmaları sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın söz konusu alana izinsiz yaklaşmaması, yalnızca yetkili kurumlarca yapılacak açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir."