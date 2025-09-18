Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
18 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
18 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

18 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 00:00, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 00:03
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile baş başa görüşecek, Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Toplantısı heyetlerarası görüşmesi ile KEK 12. Toplantısı Protokolü'nün ve diğer belgelerinin imzalanmasına ve basın açıklamasına iştirak edecek. Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'na, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletlerinin Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na ve bu kapsamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yapılacak ortak toplantıya katılacak.

(Bişkek)

3- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Aşmak, Geleceği İnşa Etmek" başlıklı uluslararası konferansa iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'da yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katılacak.

(Balıkesir/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile görüşecek.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

2- İngiltere Başbakanlık Ofisi Chequers'da ikili görüşme gerçekleştirecek ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Keir Starmer ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Aylesbury)

GÜNCEL

1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı, Baksı Müzesi'ni ziyaret edecek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Tesisi açılışına katılacak, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne ziyarette bulunacak.

(Gümüşhane/10.00/11.00/Bayburt/13.15/14.30/16.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt'ta ziyaretlerde bulunacak, Bayburt Kapalı Spor Salonu'nun açılışını yapacak ve Muş'ta Gençlik Ve Spor Buluşması'na katılacak.

(Bayburt/11.30/12.00/12.30/14.00/Muş/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Frankfurt/22.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, 3 müsabakayla tamamlanacak.

4- UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu rövanş maçında ABB Fomget, Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

