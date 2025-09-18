MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur" denildi.
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay görevi başındayken kalp krizi sonucu şehit oldu.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in mesaj yer aldı:
"Kahraman silah arkadaşımız 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehdimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim"