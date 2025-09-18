Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Akkuyu'dan Türk firmalarına 10 milyar dolarlık iş

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Akkuyu NGS'de yerelleştirme hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Çiftçi, "Buradaki tecrübeyi önümüzdeki dönemde nükleer endüstri alanında ihracatçı olabilme konusunda kullanıyor olabileceğiz" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 08:18, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 08:20
Akkuyu'dan Türk firmalarına 10 milyar dolarlık iş

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Gülnar ilçesinde inşa-sı devam eden Akkuyu Nükle-er Güç Santrali'nin (NGS) Ak-kuyu NGS'nin sahasını ziyare-tinde tesisle ilgili açıklamada bulundu.

Akkuyu NGS'nin, Türkiye'nin nükleer sanayi ala-nındaki en önemli atağı oldu-ğunu dile getiren Çiftçi, "Ak-kuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin enerji bağımsız-lığı yolunda attığı en stratejik adımlardan biri. Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en bü-yük ve doğrudan yatırım ünva-nını taşıyan projesi. 4 ünite bir-den devreye alındığında ülke-mizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak potansiyele sahip" dedi.

Çiftçi, Türkiye'nin, Sinop ve Trakya'da 2 nükleer santral inşa etmeyi planladığını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2053 karbon nötr hedefini nükleer enerji açısın-dan değerlendiren Çiftçi, şöy-le konuştu: "Ülkemiz, 2053'te karbon nötr hedefi kapsamın-da nükleer enerjiyle alakalı 20 gigavatlık kapasite hedefi or-taya koydu.

Bunun yaklaşık 15 gigavatı konvansiyonel nükle-er santrallerden, yani Akkuyu veya arkasından gelecek Sinop ile daha sonraki Trakya nük-leer santralleriyle sağlana-cak. 5 gigavatının da yeni nesil nükleer reaktörler alanına gi-ren küçük modüler reaktörler-le sağlanması hedefleniyor. Bu noktada sanayimizin Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile baş-layan tecrübesi ve yolculuğu, yeni nesil nükleer reaktörler-le daha ileriye taşınacak. Ak-kuyu Nükleer Güç Santrali'n-de edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi, Sinop, Trakya ve kü-çük modüler reaktörlerde de kullanıyor olacağız."

2 bin firma görevi aldı

Çiftçi, Akkuyu NGS'nin is-tihdama doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı katkıya işaret ederek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki lokalizasyon (yerelleştirme) payı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmış durum-da. 2 bini aşkın firmamız Ak-kuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev almakta. Bunlar olduk-ça önemli rakamlar. Ülkemizin nükleer endüstrisi açısından ciddi bir potansiyel olduğunu ortaya koymakta. Buradaki tec-rübeyi önümüzdeki dönemde nükleer endüstri alanında ihra-catçı olabilme konusunda kul-lanıyor olabileceğiz" dedi.

Dünya genelinde son yıllarda nükleer enerjiye eğilimin art-tığını ifade eden Çiftçi, ülkele-rin enerji arz güvenliğini sağla-ma ve karbon nötr hedeflerinin, küresel ölçekteki yatırım tren-dini bu alana taşıdığını dile ge-tirdi. Çiftçi, nükleer enerjinin iklim kriziyle mücadelede kri-tik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin enerji arz güven-liğini ve bağımsızlığını sağla-ması, yeni nesil teknolojile-rin ülkemize kazandırılması noktasında nükleer enerjinin önemini bir kez daha vurgulu-yoruz. Şu an itibarıyla nükle-er endüstride ekipman imalatı yapan yerli sanayici firmaları-mızın bir kısmı ihracatçı konu-ma gelmiş durumda. Daha ilk santralde bu tecrübeyi kazana-rak bu rolü üstlenmiş olan yer-li sanayimizin, ikinci ve üçün-cü santraller ile küçük modüler reaktörler gibi yeni alanlarda ihracatçı konuma gelmesi ga-yet mümkün. Bu potansiyeli ciddi anlamda taşıyoruz. Yerli sanayiciler ve iş insanları ola-rak nükleer endüstrideki öne-mi bir kez daha ortaya koymak istiyoruz."

