Kırklareli'de denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 09:21, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 09:19
Kırklareli'deki Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül'de denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Yasağa uyulması istenen açıklamada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.