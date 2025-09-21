Kaybolan 300 koyun İHA desteği ile bulundu
Erzincan Çayırlı'da 300 koyun kayboldu! Jandarma ve İHA'lar seferber oldu, sürü 10 saat sonra bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 17:05, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 17:06
Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Yürekli köyünde yaşayan İ.K., 300 küçükbaş hayvanı Kazamtepe mevkisinde otlatmak için dağlık araziye çıkardı.
Havanın kararması üzerine hayvanları otladığı bölgeye giden İ.K., sürünün bölgede olmadığını gördü.
İHA DESTEĞİYLE ARANDI
Hayvanlarını arayıp bulamayan sürü sahibi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Jandarma Asayiş Timleri tarafından, İHA desteğiyle bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından 5 kilometre uzaklıkta Yayladüzü mevkisi kırsalında bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.