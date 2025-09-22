Bakan Memişoğlu: ABD ile sağlıkta ortaklık hedefliyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, New York'ta MÜSİAD tarafından TÜRKEN Vakfı işbirliğiyle düzenlenen resepsiyonda konuştu. Türk-Amerikan dostluğu için çaba harcayanların katkısıyla iki ülke ilişkilerinde sağlık alanında önemli mesafeler alınabileceğini ifade etti.

"Türkiye, sağlık teknolojilerinde güçlü altyapıya sahip"

Türkiye ilaç sanayisinin 1900'lerden bu yana üretim yaptığını hatırlatan Memişoğlu, "Türkiye, sağlıkla ilgili en son teknolojiyi kullanabilen insan gücüne sahip. Bilimsel altyapısı, insan gücü ve elektronik bilişim altyapısı ile 2014'ten beri tek merkezden verisini toplayabilen bir ülke" dedi.

"Pazar değil, ortaklık istiyoruz"

Türkiye'nin sağlık alanındaki potansiyeline dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Amerikalı meslektaşlarımızla, Amerika'daki sanayicilerle, girişimcilerle artık pazar değil, ortak sıfatıyla hareket etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.