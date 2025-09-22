Okulda aylardır hem elektrik hem de sular yok

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaklaşık 2 ay önce trafo patlaması nedeniyle okulun elektriği kesildi. Okula tekrardan elektrik verebilmek için yeni trafo alınması gerektiği belirtilerek, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından trafo alımı için ihaleye çıkıldığı ama trafonun henüz kurulmadığı öğrenildi. Okulların açılmasıyla okulun su ihtiyacı da elektrikli su pompası ile karşılandığı için okulda su kesintisi de yaşandığı belirtildi. Bu duruma tepki gösteren veliler, yetkililerin sorunu bir an önce çözmesini istedi. Velilerden Osman Yetiş, "Okulların açılmasının üzerinden 2 hafta geçti ancak Sincik İmam Hatip Lisesi'nde ne elektrik var ne de su var. Ağustos ayının başında okulun trafosu yanmış, okul idaresi tarafından gerekli yazışmalar yapılmış ancak sorun henüz çözülememiştir" dedi.