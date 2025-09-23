Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

23 Eylül 2025
Bakan Yerlikaya duyurdu! 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya hesabından 'Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatan'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok' notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. Kırklareli Valimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."


