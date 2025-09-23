Görev yaptığı okula bu kez tabut içerisinde getirildi

Törene, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Bartın Belediye Meclis Üyesi Selim Karakaş, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Bartın Cumhuriyet Ortaokulu'nda hizmetli olarak görev yapan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Murat Bülbül için bugün Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda cenaze töreni düzenlendi.

