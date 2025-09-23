Eşine şiddet uygulayıp aldığı aldatma itirafını sosyal medyada paylaştı

Yaklaşık 3 ay önce farklı bir şehirde ismi açıklanmayan bir şahıs, eşini başka erkeklerle mesajlaştığı iddiası ile darbetti. Şüpheli, darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınbabasına göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti. Şüpheli, olay sonrası 'darp' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi. Şüpheli, aylar sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca, geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındığı öğrenildi.