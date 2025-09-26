ABB'ye konser soruşturması: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "konser" soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişiden 5'ini adli kontrol talebiyle, 9 kişiyi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.
Kaynak : Ensonhaber
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 19:11, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 19:12
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yönelik konser soruşturmasında yeni gelişme...
3 gün gözaltında kalan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye getirilen 14 kişinin savcılık sorgularına başlandı.
Şu ana kadar 3 kişi ifade verirken, savcılık sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri sırasında gözaltına alınanların yakınları da adliyedeydi.
9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i savcılık sorgularının ardından adli kontrol tedbiriyle sulh ceza mahkemesine sevk edilirken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.