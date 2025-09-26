İstanbul'da abisini sokak ortasında silahla vurdu
Avcılar'da ekmek almaya gittiği esnada sokakta kardeşi tarafından silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Metin Direk, hayatını kaybetti.
İstanbul Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.
Rıdvan Direk, 2 yıl önce aralarındaki husumet nedeniyle abisini zıpkınla yaralamıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan olayda iddiaya göre, Rıdvan Direk, 32 yaşındaki abisi Metin Direk'i evinin önünde marketten ekmek alıp döndüğü esnada silahla art arda ateş edip ağır yaraladı.
Hastanede tedavi altına alınan Metin Direk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDEN SCOOTER İLE KAÇTI
Polis ekipleri, olay yerinden scooter ile kaçan şüpheli Rıdvan Direk'i yakalamak için çalışmalara başlattı.