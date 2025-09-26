İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da abisini sokak ortasında silahla vurdu

Avcılar'da ekmek almaya gittiği esnada sokakta kardeşi tarafından silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Metin Direk, hayatını kaybetti.

26 Eylül 2025 19:33
İstanbul Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

Rıdvan Direk, 2 yıl önce aralarındaki husumet nedeniyle abisini zıpkınla yaralamıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayda iddiaya göre, Rıdvan Direk, 32 yaşındaki abisi Metin Direk'i evinin önünde marketten ekmek alıp döndüğü esnada silahla art arda ateş edip ağır yaraladı.

Hastanede tedavi altına alınan Metin Direk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN SCOOTER İLE KAÇTI

Polis ekipleri, olay yerinden scooter ile kaçan şüpheli Rıdvan Direk'i yakalamak için çalışmalara başlattı.


