İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş : 26 Eylül 2025 20:21, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 20:16
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek kişilerin "oltalama" yöntemiyle dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

2 MİLYON TL'DEN FAZLA HESAP HAREKETLİLİĞİ!

Teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda aranan 26 şüpheliden 24'ü yakalandı. İncelemelerde, çok sayıda kişinin site üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 2 milyon 597 bin 61 liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 18 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 27 telefon ile sim kartı, 9 bilgisayar ve yaklaşık 350 bin lira değerinde altın ve paraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


