29 yöneticiyi değiştiren Üniversiteye Sayıştay'dan uyarı!

Mersin Üniversitesine ait 2024 yılı Sayıştay raporunda idari yönetici atamalarında dikkat çeken tespitlere yer verildi.



Olağan denetimlere ilişkin yayımlanan raporda; bazı personel atamalarında hataların bulunduğu, ön lisans mezunu kişinin Şube Müdürü kadrosuna atandığı ve bu durumun mevzuatta aranan lisans mezuniyeti şartına açıkça aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.



Bununla birlikte, söz konusu denetimlerde Mersin Üniversitesinde farklı ünvanlarda tam 29 yönetici kadrosunun dolu olmasına rağmen, tedviren başka personelin görevlendirildiği tespit edilmiştir.



Genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri ve yüksekokul sekreteri gibi farklı yönetici kadrolarındaki kişilere esas kadrosu dışında başka bir görev verildiği ya da pasif tutulduğu halde, dolu olan bu kadrolara başka personelin "tedviren" atandığı görüldüğü belirtilmiştir.



Sayıştay Başkanlığı, mevzuata aykırı olarak dolu kadroya yapılan tedviren görevlendirme uygulaması, aynı kadroyu birden fazla personel işgal ettiği için bazı personelin atıl kalmasına, dolayısıyla insan kaynağından en verimli şekilde faydalanılamamasına yol açtığı, bu durumun aynı zamanda harcama yetkisini kullanmak bakımından bir yetki karmaşasına da sebep olabileceğine dikkat çekilmiştir.