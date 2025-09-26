Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Ani'deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet bulundu

Ani Ören Yeri'nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Anadolu'daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı'nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu'daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor.

Ani'deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Anadolu'da Türk-İslam tarihinin izlerini sürmeye devam ettiklerini belirtti.

Ani kazılarının Türk-İslam tarihine dair yeni bulgulara ışık tuttuğunu, Selçukluların Anadolu'daki ilk izlerinden birinin daha gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ani Ören Yeri'nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Anadolu'daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı'nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu'daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum."

Anadolu'daki ilk Türk-İslam kümbeti olabilir

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, önceki sezonlarda sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı ile sandukalı mezarlar ve akıt tipi mezar odalarının gün yüzüne çıkarıldığı alanda, bu yıl ise tuğladan kare gövdeli yeni bir kümbete ulaşıldı.

Ani Ören Yeri'nde bulunan bu kümbetin tuğla gövdeli olması, Büyük Selçuklu mezar mimarisinin Anadolu öncesi coğrafyalarda inşa ettiği geleneği devam ettirmesi açısından önem taşıyor.

Uzmanlar, kümbetin Anadolu'daki Türk-İslam dönemine ait ilk kümbet olabileceğini belirtiyor.

Kümbet ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

