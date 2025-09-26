Bakan Fidan: İsrail'i ifşa etmeliyiz

İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Sponsorlu İçerik
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: İsrail'i ifşa etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Fidan, "Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi için Filistin'in tanınması yönünde son dönemde yakalanan ivmeden faydalanmalıyız. İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmeliyiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 20:46, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 20:46
Yazdır
Bakan Fidan: İsrail'i ifşa etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta eşlik eden Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakan Fidan, "İki acil riskle karşı karşıyayız. Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları. İkincisi, İsrail'in tüm bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık ve istikrarsızlaştırma stratejisi. İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu rejimi altında 'Büyük İsrail' hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir. İİT ülkeleri olarak ortak bir tutum almalıyız. İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabalarımıza devam etmeliyiz. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) süreçlerinin cezasızlığı sona erdiren araçlar haline gelmesini sağlayarak hukuki mücadele alanını güçlendirmeliyiz. Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi için Filistin'in tanınması yönünde son dönemde yakalanan ivmeden faydalanmalıyız. İsrail'in suçlarını uluslararası toplumun önünde ifşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin istikrarı, geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez"

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin istikrarının ve güvenliğinin sağlanmasına da değinerek, "Suriye'nin istikrarı, geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez. İsrail'in Suriye'deki suçlarını durdurmak da aynı derecede hayati önem taşımaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin İİT üyelerinin desteğine bilhassa ihtiyaç duyacakları alan yeniden inşa meselesidir" dedi.

"Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemlere ortak bir tepki göstermeliyiz"

Bakan Fidan uluslararası toplumda son zamanlarda artan İslam karşıtı ırkçı söylemlere dikkat çekerek, "İslam düşmanlığı artıyor. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemler devam ediyor. Bu konularda ortak bir tepki göstermeliyiz" açıklamasını yaptı.

"Batı Trakya'da Müslüman Türk ciddi hak ve özgürlük ihlalleriyle karşı karşıya"

Bakan Fidan, Kıbrıs meselesi ile Yunanistan ve On İki Ada'daki Türk azınlıklarının haklarına da değinerek, "Kıbrıs meselesi ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığı durumu dış politikamızın iki önemli maddesini oluşturmaktadır. Tüm kardeş İİT üye devletlerini, Müslüman Kıbrıs Türkleri'nin özden gelen haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz. Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlık ve On iki Ada'daki Müslüman Türk nüfus, en temel hak ve özgürlüklerinden bile yararlanmalarını engelleyen ciddi ihlallerle karşı karşıya olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber