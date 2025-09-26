İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesiyle bazı ana arter, cadde ve ara yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle seyrediyor.

Kentte mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla artan trafik yüzünden Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda gecikmeler yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk Acıbadem'den Ataşehir'e kadar uzanırken, Edirne istikametinde Sancaktepe'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAT SAFHADA

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM Otoyolu bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

ARAÇLAR AĞIR SEYREDİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda da Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de sürücüler ağır seyrediyor.

Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu'da da trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Avcılar D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde ise yoğunluk gözleniyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal arasında ve Kemerburgaz ayrımında da sürücüler güçlükle ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

YÜZDE 74 OLARAK KAYDA GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.



