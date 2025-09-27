Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medyanın günümüz çatışmalarında belirleyici bir araç olduğunu belirterek TikTok'un el değiştirmesinin stratejik önem taşıdığını söyledi. Netanyahu ayrıca X (eski Twitter) ve diğer platformlarla ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Sosyal medya uygulamalarının bir çoğu İsrail veya İsrail'e bağlılığıyla bilinen isimlere ait. Bunların başında instagram ve facebook geliyor. Her iki sosyal medya devi, halen de Gazze'de soykırım olduğunu belirten sosyal medya hesaplarını yasaklıyor.
- Netahyahu'nun hedefinde iki sosyal medya devi bulunuyor: X ve Tiktok
Sosyal medya uygulamalarındaki İsrail etkisi Netanyahu'nun itirafıyla doğrulandı. Netanyahu, bugün Amerikalı etkili kişilere verdiği brifingde, "Silahlar zamanla değişir... en önemlisi sosyal medyadır. Şu anda yapılan en önemli satın alma TikTok... Umarım gerçekleşir çünkü sonuçları olabilir." dedi.
Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmaması karşılığında; Oracle'ın kurucusu ve CEO'su Larry Ellison, Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu ve Başkanı Rupert Murdoch devralacağı dün medyaya yansımıştı. Netanyahu bu açıklamasıyla etki gücü altındaki sosyal medya mecraları arasına Tiktok'un alınacağını açıklamış oldu
Netanyahu eski adıyla twitter yeni adıyla X platformu için ise şu değerlendirmeyi yaptı: " X için Elon Musk ile konuşmamız gerek. O bir düşman değil, bir dost. Onunla konuşmalıyız. Şimdi eğer bu ikisini elde edebilirsek çok şey kazanırız."
X hali hazırda İsrail'e direkt olarak karşı bir tavır almasa da İnstagram veya facebook ise yasaklama veya hesapları askıya alma yoluna gitmiyor
Sosyal medyanın çatışma iletişimindeki rolü
Netanyahu'nun açıklamaları, sosyal medya platformlarının çatışma ve mücadele sahalarında bilgi, algı yönetimi ve kamuoyu oluşturmadaki önemine işaret ediyor. Uzmanlar, sosyal medya araçlarının askeri kapasitenin yanı sıra diplomasi, kamu diplomasisi ve kriz iletişimi üzerinde de doğrudan etkisi olduğunu söylüyor. Bu nedenle bazı aktörlerin stratejik mecralara erişim veya etki sağlama çabaları sürüyor.
Israeli PM Benjamin Netanyahu, wanted for war crimes by the International Criminal Court, met today with American social media influencers and told them that TikTok is the "most important" "weapon" in the fight to secure Israel's base on the right.Drop Site (@DropSiteNews) September 27, 2025
"Weapons change over time.. https://t.co/B3jlCkHejy pic.twitter.com/2WDugy2XY5