Bakanlık, Tip 1 Diyabetli Çocuklara Cihaz Desteğini Artırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarının geri ödeme kapsamına alındığını hatırlatarak, "2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık." bilgisini verdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tip 1 diyabet hastalarının tedavilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tip 1 Diyabet Hastalarına Destek

18 yaşın altında olup diyabet hastalığıyla mücadele edenlerin yaşam kalitelerini artırmayı ve hasta ailelerine maddi destek sağlamayı amaçladıklarını belirten Bakan Işıkhan, bu kapsamda yapılan çalışmalara dikkat çekti. "18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık." ifadelerini kullandı.

Toplum Yararına Çalışmalar

Bakan Işıkhan, 23 yıldır attıkları her adımda milletin iyiliğini ve toplumun yararını öncelediklerini vurgulayarak, bundan sonra da aynı gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

