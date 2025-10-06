Ankara'da yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net